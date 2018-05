Meghan: „Mein Vater hat mir stets viel bedeutet“

„Leider wird mein Vater bei unserer Hochzeit nicht dabei sein“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung von Meghan Markle, die der Kensington-Palast am Donnerstag auf Twitter veröffentlichte. „Mein Vater hat mir immer viel bedeutet und ich hoffe, dass er den Raum bekommt, den er braucht, um sich um seine Gesundheit zu kümmern", hofft die Schauspielerin darauf, dass Thomas Markle von der Presse die Ruhe bekommt, die er zum Gesundwerden braucht. Außerdem bedankt sich die 36-Jährige für die Unterstützung ihrer Fans in dieser nicht so leichten Zeit, drückt aber gleichzeitig ihre Vorfreude auf die Hochzeit am Samstag aus.