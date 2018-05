Aktivistin nach Protest: „Es droht ein Desaster“

„Krone“: Frau Steinwender, Sie haben mit Ihrem mutigen Auftritt nicht nur das Herz von Arnold Schwarzenegger erobert. Was fordern Sie, was fordert die Bewegung „System Change, not Climate Change“?

Lucia Steinwender: Aus ganzem Herzen ein gutes Leben für alle Menschen durch Klimagerechtigkeit. Bisher sind die schönen Worte derer, die an der Macht sind, nichts als grüne Öko-Lügen.