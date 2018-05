Fivers und Westwien hoffen auf den großen Wurf!

„Sollen sie machen“, meint Manager Thomas Menzl. „Wir haben Respekt vor der Leistung bei ihrem Heimsieg. Aber selbst wenn sie erneut so stark spielen, werden wir nicht mehr so schlecht sein. Und in unserer Halle ist sowieso alles anders.“ Seit 2008 haben die Fivers in der Hölle Hollgasse, die bummvoll sein wird, gegen Krems nicht mehr verloren. „Ist eine zusätzliche Motivation“, so Menzl, „die Fans, das Teamgefüge - das sind Pluspunkte.“ Und was erst, wenn Altstar Ziura (im Bild oben) oder Ivan Martinovic einen ihrer Top-Tage erwischen. Dann ist die Chance auf das dritte Finale in Folge groß.