Song-Contest-Siegerlied wird zum YouTube-Phänomen

Am Tag nach dem Song Contest spricht alle Welt über den Siegerbeitrag aus Israel. Das massive Interesse an der Künstlerin Netta zeigt sich gut an den explodierenden Zugriffszahlen auf ihren Song auf YouTube. „Toy“ hat dort schon über 6,5 Millionen Aufrufe - Tendenz steigend! Der österreichische Teilnehmer Cesar Sampson ist derweil wieder in Wien gelandet.