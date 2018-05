Angeklagter Dealer bekam positiven Asylbescheid

Urteil angenommen

Der Bruder des 18-Jährigen bekam dreieinhalb Jahre Haft plus elf Monaten aus einer „alten“ Verurteilung, der Komplize (17) zweieinhalb Jahre plus 12 Monate. Die beiden nahmen das Urteil an. Eichinger an die Angeklagten. „Ich habe schon Verständnis für Ihre Situation. Aber es gibt eine ganz, ganz große Gruppe von Flüchtlingen, die arbeiten und fleißig Deutsch lernen.“