Terry A.: Nun Einzelhaft für 23 Stunden am Tag

„Abgesondert und in Einzelhaft“

„Daraufhin wurde er abgesondert und befindet sich in Einzelhaft“, so Britta Tichy-Martin, Sprecherin des Justizministeriums - das bedeutet: 23 Stunden in der Zelle, aber es besteht die Möglichkeit, unter strenger Bewachung und ohne andere Mithäftlinge einen Hofspaziergang zu unternehmen.