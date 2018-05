„Conan Exiles“: Guter Start für das Barbaren-MMO

Trotzdem: Die Fantasy-Welt von Hyboria, in der Robert E. Howards ikonischer Comic- und Filmbarbar Conan seine Abenteuer erlebt, zieht eine ganze Menge Spieler an. Auf Steam rangiert „Conan Exiles“ am zweiten Rang der Verkaufscharts - gleich zwischen dem Old-School-RPG „Pillars of Eternity 2“ und dem Endzeit-Aufbauspiel „Frostpunk“.