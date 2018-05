Raffinierter Wechselbetrüger in Kirchbichl

Gegen 17.50 Uhr, kurz vor Kassaschluss, gab der bisher unbekannter Täter eine Barüberweisung in Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages bei der Post in Auftrag. Er übergab dabei lauter 20-Euro-Scheine. Nach der Überweisung wollte der Mann weitere 20-Euro-Scheine gewechselt haben und übergab dem Angestellten weitere 50 Stück davon. Anschließend wollte er jedoch immer weitere Wechsel und das Geld ging hin und her. Schlussendlich verließ der unbekannte Mann die Post. Nach der Überprüfung der Kassa gegen 18.15 Uhr bemerkte der Angestellte, dass er bei diesem Geldwechsel um einen niedrigen 4-stellingen Eurobetrag betrogen worden ist.