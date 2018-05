Fix-Aufstieg nach Schockmoment

Adnet-Trainer Eidke Wintersteller steht mit seiner Truppe fix in der Salzburger Liga! Der Leader entschied das Heim-Derby gegen den FC Hallein mit 4:3 für sich, ist damit sicher in den Top zwei, die für den Aufstieg reichen. Aber der Sieg war teuer erkauft. Gleich zu Beginn gab’s den Schock-Moment, als Brunauer in der 3. Minute mit Kreuzbandriss ausschied. Zur Halbzeit kam Oberauer (Zerrung) ins Lazarett hinzu. „Jetzt pfeifen wir aus dem letzten Loch“, klagte Wintersteller vorm Hit in Thalgau Mittwoch.