Innsbruck-Stichwahl: Oppitz-Plörer oder Willi?

Sowohl Oppitz-Plörer als auch Georg Willi zeigten sich bei der Stimmabgabe optimistisch und hofften vor allem auf eine möglichst rege Wahlbeteiligung. Den Kontrahenten war bei der Stimmabgabe durchaus Anspannung und Nervosität anzusehen. Oppitz-Plörer gab ihre Stimme gegen 12.30 Uhr in ihrem Heimatstadtteil Sieglanger im Westen Innsbrucks ab. Die 49-Jährige meinte dabei: „Die Wahlbeteiligung wird sicher ein entscheidender Faktor." Sie habe sich im Wahlkampf bemüht, möglichst alle Wähler für die Stichwahl für sich zu gewinnen - und nicht nur die heiß umkämpfte Gruppe der FPÖ-Wähler vom Urnengang am 22. April. Sollte es nicht mehr für den Stadtchefposten reichen, werde sie trotzdem in der Stadtpolitik bleiben, so Oppitz-Plörer.