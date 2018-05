Play-off-Siege für New Orleans und Houston

Die New Orleans Pelicans haben in der Nacht auf Freitag einen souveränen 119:100-Heimsieg über die Golden State Warriors gefeiert. Damit verkürzte das Team aus Louisiana in der „best of seven“-Serie der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) auf 1:2. Spiel vier findet am Sonntag (ab 21.30 Uhr) erneut in New Orleans statt.