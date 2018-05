Strafe gegen Roma-Boss? „Ich sterbe vor Lachen“

Die AS Roma hatte nach dem Halbfinal-Aus trotz eines 4:2-Siegs im Rückspiel am Mittwoch gegen das englische Team zwei ausgebliebene Elfmeter-Pfiffe von Schiedsrichter Damir Skomina beklagt. „Das, was wir gesehen haben, ist nicht akzeptabel“, hatte Pallotta geschimpft. Er forderte den Einsatz eines Video-Assistenten auch in der Champions League, andernfalls werde es „lächerlich“. Die UEFA will am 31. Mai über den Fall verhandeln.