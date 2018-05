Wiener Austria hat ein Ausweichstadion gefunden

Absturz auf Platz sieben

Für die „Veilchen“ läuft es sportlich derzeit gar nicht rund. Nach dem 2:3 gegen Mattersburg (oben) am Wochenende steht es wohl fest: Die Austria spielt nächste Saison in der neuen Generali-Arena nicht international! Auch wenn es rein rechnerisch noch möglich ist, so nimmt keiner bei Violett das Wort „Europa“ mehr in den Mund.