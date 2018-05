Traumhafter Abschied aus Graz

Ihre letzte Premiere in Graz ist nun Shakespeares „Sommernachtstraum“. Was hat Sie an dem Stoff interessiert?

In meinem Schaffen kreise ich immer wieder um die Natur auf der einen Seite und um Fragen der Realität und der Bewusstseinsebene auf der anderen. Beides erfüllt dieser Stoff - wie auch die Musik von Mendelsohn, Schubert und Mozart, die wir dafür ausgewählt haben - mit großer Menschlichkeit. Wir versuchen, Shakespeares Traumwelt mit den Mitteln des Tanzes nachzuträumen, den Figuren in ihren Findungsprozessen zu folgen, diese aber auch aus einer zeitgenössischen Perspektive weiterzudenken.