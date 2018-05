FC Barcelona ließ sich bei Siegesparade feiern

Umjubelt von seinen Fans hat der FC Barcelona am Montag sein Double in Spanien traditionell mit einer großen Siegesparade durch die katalanische Metropole gefeiert. Das Team um Lionel Messi, Luis Suarez und den nach 22 Jahren scheidenden Kapitän Andres Iniesta brach am frühen Abend mit einem offenen Bus vom Hafen aus zu einer rund eineinhalbstündigen Tour durch die Stadt auf. Auf Katalanisch war in großen Lettern auf den Bus geschrieben: „Campions! - Doblet 2017/2018“. Vorne prangten die beiden Pokale der Meisterschaft und der Copa del Rey. Immer wieder regnete Konfetti in den blau-roten Vereinsfarben auf die begeisterten Fans.