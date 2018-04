„Schluss mit Erdogans Propaganda-Verein!“

Die aktuell in der Sachverhaltsdarstellung an die Justiz aufgelisteten Vorwürfe gegen ATIB (Türkisch Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich) sind schwerwiegend: So wird dem Verein vorgeworfen, zum türkischen Krieg in Syrien aufzurufen, Kindersoldaten für Erdogan zu trainieren, Österreicher mit dem türkischen Geheimdienst MIT und der Religionsbehörde zu bespitzeln, die in Österreich lebende türkische Bevölkerung aufzuhetzen und Integrationsversuche zu torpedieren.