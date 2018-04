„Blockabfertigung hat Verkehrskollaps verhindert“

Tag zeigte Wirkung der Blockabfertigung

Die Blockabfertigung war am Donnerstag Nachmittag noch aufrecht. Der Rückstau in Bayern am Inntal-Dreieck bis nach Irschenberg belief sich zwischenzeitlich auf circa 50 Kilometer. Durch die professionelle Abwicklung der Exekutive in Bayern und Tirol konnte zu Spitzenzeiten ein „Stop and Go“ auf bayerischer Seite bis zum Kreuz Inntaldreieck beobachtet werden. „Dieser Donnerstag hat gezeigt, wie wichtig die Blockabfertigung für die Versorgungs- und Verkehrssicherheit an solch extrem belasteten Verkehrstagen in Tirol ist. Trotz heftigen Widerstands durch Bayern werden wir weiterhin an dieser Maßnahme festhalten - auch im Hinblick auf die ständig steigenden Transitzahlen des ersten Quartals 2018“, stellt LH Platter klar. Die nächsten Termine für die Blockabfertigung sind der 30. April und der 2. Mai. Auch hier beginnen die Kontrollmaßnahmen erneut um 5 Uhr Früh und werden flexibel von der Exekutive umgesetzt, um die Aufrechterhaltung der Verkehrs- und Versorgungssicherheit bestmöglich zu gewährleisten.