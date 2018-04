Gebildete Afrikaner wollen lieber in die USA

Arbeitslosenquote unter Einwanderern in Europa hoch, in USA niedrig

Allerdings wird in der Studie auch eingeschränkt, dass es durchaus auch vorkomme, dass die Einwanderer erst in ihren Zielländern eine höhere Bildung abschließen. Der Ort des Abschlusses wurde nicht abgefragt, daher könnte es hier auch zu einer nachträglichen Ausbildung gekommen sein. Ganz gleich, wo sie studiert haben, es zeigt sich auch, dass häufig der Bildungsgrad unter Einwanderern höher ist als unter den gebürtigen US-Amerikanern, Franzosen, Briten oder Portugiesen. Einzige Ausnahme ist hier Italien, wo die Bildungsquote unter Einwanderern bei zehn Prozent, bei der einheimischen Bevölkerung aber bei 15 Prozent liegt. Während die Arbeitslosenquote unter Einwanderern in den USA beinahe gleich ist mit jener der „Native Americans“, sind in den europäischen Zielländern weit mehr Migranten arbeitslos.