Das war der 1. Internationale Tierschutzgipfel

Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ lud am Dienstag in der Orangerie des Schlosses Schönbrunn in Wien zum 1. Internationalen Tierschutzgipfel. Die Veranstaltung stand unter dem Motto: „Tierschutz - Zukunftsfrage oder Luxusproblem?“ Mehr als 300 Gäste kamen zu den Vorträgen und Diskussionen der Experten aus den Bereichen Wissenschaft, Ernährung, (Land-)Wirtschaft und Kunst. Höhepunkt des Gipfels war der Auftritt des chinesischen Konzeptkünstlers und Menschenrechtsaktivisten Ai Weiwei.