Sturm Graz nach Cup-Hoch in Wolfsberg gefordert

Nach dem hochemotionalen 3:2- Halbfinal-Heimsieg gegen Rapid im ÖFB-Cup geht es für Sturm Graz am Samstagnachmittag (ab 16 Uhr LIVE im sportkrone.at-Ticker) in der Bundesliga mit dem „Pack-Derby“ in Wolfsberg weiter. Der Tabellenzweite peilt beim Gastspiel gegen den WAC seinen sechsten Sieg in den jüngsten sieben Runden an, um die acht Punkte Rückstand auf Salzburg zumindest zu halten.