EU drängt auf baldiges Ende der Grenzkontrollen

Aktuelle Frist läuft am 12. Mai aus

Derzeit kontrollieren im Schengenraum neben Österreich und Deutschland Frankreich, Dänemark, Schweden und das Nicht-EU-Land Norwegen ihre Grenzen. Sie begründen das mit Sicherheitsproblemen, die aus der Flüchtlingskrise resultieren. Frankreich verweist auf die Gefahr von Terroranschlägen. Die Frist für derlei Kontrollen beträgt momentan sechs Monate, kann aber verlängert werden. Dies muss allerdings in jedem Fall neu begründet werden. Die aktuelle Frist läuft am 12. Mai aus. Avramopoulos, der in der EU-Kommission für Migration und Inneres zuständig ist, ließ offen, ob die Kommission der von Österreich und Deutschland gewünschten Verlängerung zustimmt.