Baumgartlinger: „Will Traum von Berlin erfüllen!“

„Krone“: Wie schwierig war es, dir bei Trainer Heiko Herrlich den Stammplatz in Leverkusen zu erkämpfen?

Baumgartlinger: Der Herbst war ehrlich gesagt zäh. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Im Laufe der Wochen wurde es aber besser. Und jetzt im Frühjahr läuft es so, wie ich mir das in etwa vorstelle. Viele Einsätze in der Startelf, dazu gute Ergebnisse. Es fühlt sich gut an.