Schalke gewinnt Derby! Jetzt wird‘s für Stöger eng

Schalke gefälliger

Vor knapp 62.000 Zuschauern in der Schalke-Arena entwickelt eisch dann von Beginn an ein Spiel mit viel Engagement und Zweikämpfen. Den ersten Warnschuss gab ÖFB-Legionär Alessandro Schöpf (5.) ab, der in die Startelf gekommen ist und so wie Guido Burgstaller Burgstaller durchspielte. Schalke wirkte gefälliger und gedankenschneller in seinen Aktionen, aber erst der erste Angriff im zweiten Abschnitt bescherte die Führung durch Konopljanka, der mit seinem dritten Saisontreffer die Arena zum Kochen brachte.