Stürmisch gefeierte Premiere von „Eugen Onegin“

Schwungvolle Chorauftritte

Auf der von Jan Bammes sparsam eingerichteten Bühne mit vielen Sesseln und einer beweglichen Plattform inszeniert Gregor Horres - inhaltlich bedingt - eher beschaulich die Solistenbewegungen und wirksamen schwungvollen Chorauftritte. Mit intensiver Gestaltungskraft und präziser Kontaktfreudigkeit zur Bühne dirigiert Leslie Suganandarajah das in allen Registern hervorragend musizierende Bruckner Orchester.

Großartiges Sängerteam

Als Glücksfall erweist sich das in allen Rollen großartig besetzte Protagonistenteam auf der Bühne, das in russischer Sprache die Gefühle und Stimmungen in allen Highlight-Arien zum Ausdruck bringt. Ein überwältigender Martin Achrainer als faszinierender Eugen Onegin und Izabela Matula als mit höchster Empfindsamkeit agierende Tatjana. Weiters Rafal Bartminski als glänzender Tenorist Lenski, Michael Wagner ist ein fundamentaler Fürst Gremin, Jessica Eccleston als Olga sowie Katherina Lerner (Larina), Valentina Kutzarova (Filipjewna), Matthäus Schmidlechner (Triquet). Überzeugend agierte der klangprächtige Chor des Landestheaters Linz unter der Leitung von Martin Zeller. Tosender Beifall für eine höchst beeindruckende Premiere! Nächste Vorstellungen am 23. und 28. April.