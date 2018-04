Hotspot „Praterstern“: Wann hört das endlich auf?

Auf dem Salzburger Hauptbahnhof etwa tritt ein solches am 17. April in Kraft: ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS und die Ein-Mann-Liste „Bürger für Salzburg“ stimmten dafür. Seit dem 1. April 2018 gibt es zudem ein Alkoholverbot in Klagenfurt auf dem Heiligengeistplatz und Lendhafen. In Niederösterreich auf dem Hauptplatz von Bruck an der Leitha wurde eine Schutzzone eingerichtet. Jetzt muss der Praterstern an die Reihe kommen!