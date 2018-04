Backstage bei Hansi Hinterseers Europa-Tour

Wobei, wenn man in sieben Ländern unterwegs und ständig auf Achse ist, dann bringt das unweigerlich Entbehrungen mit sich. Gerade bei so einem Bergfreund wie Hinterseer einer ist: „Ach ja, das war heuer ein Superwinter in der Heimat. Und du sitzt oben in Dänemark, während der eiskalte Wind von Russland daherbläst. Dann schaut man in der Früh, sieht die Satellitenbilder aus der Heimat mit blauem Himmel, Pulverschnee und dann denkst du dir schon, dass es jetzt schön wäre ein paar Schwünge zu ziehen.“