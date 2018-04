Salzburg-Jubel: „Ein echtes Märchen für uns!“

Ein Hauch der Königsklasse war auch am Donnerstag in Wals-Siezenheim zu spüren. Angetrieben von 30.000 Fans boten die Bullen den Italienern erneut einen großen Fight und unterstrichen dabei wie schon im Hinspiel ihr immenses Kämpferherz: Glückte in Rom beim 2:4 zweimal der Ausgleich, brauchten Dabbur und Co. nach Immobiles Führungstor nur Sekunden für den Treffer zum 1:1.