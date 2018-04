Gleitschirmdrama: „Wir haben kaum noch Hoffnung“

Die Suchaktion inklusive Hubschrauber, Rettungsschiffen und Tauchern wurde am späten Abend abgebrochen, sofort nach Sonnenaufgang am nächsten Tag aber wieder gestartet - bislang jedoch ohne Erfolg. „Wir haben kaum noch Hoffnung, die vermisste Frau und den Mann noch lebend zu bergen“, so Lavrador.