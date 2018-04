Gleitschirmabsturz: Österreicher tot, 2 Vermisste!

Suche auch aus der Luft

Einer der Männer, ein 45-Jähriger, starb schließlich am Strand, während die Frau und der zweite Mann weiterhin vermisst werden. Nach ihnen werde gesucht, hieß es seitens der Einsatzkräfte, auch ein Hubschrauber der portugiesischen Luftwaffe beteiligte sich aus der Luft an der Suche, so die Wochenzeitung „Expresso“ in der Onlineausgabe. Doch die Hoffnung, die beiden noch lebend retten zu können, dürfte nicht zuletzt aufgrund der Wetterlage - der Wetterdienst hatte die zweithöchste Warnstufe ausgerufen - von Minute zu Minute schwinden.