Mindestpension: Kern will Erhöhung schon 2019

Prompt reagiert hat SPÖ-Chef Christian Kern auf den Vorstoß von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) zur Erhöhung der Mindestpension auf 1200 Euro netto im Monat. Kern begrüßt den Plan, will aber nicht - so wie Strache -, dass mit der Anhebung noch bis zum Jahr 2020 gewartet wird. „Die Erhöhung der Mindestpension soll schon ab dem 1.1.2019 kommen“, so Kern am Sonntag zur „Krone“.