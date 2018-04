Holzhauser schießt Sturm im Alleingang mit 2:0 ab!

Die Austria bleibt unter Thomas Letsch auf dem Vormarsch und darf weiter auf die Teilnahme im internationalen Geschäft hoffen! Im fünften Spiel unter dem deutschen Chefcoach holten die Wiener am Samstag mit einem 2:0 bei Sturm Graz den vierten Sieg. Nach dem Auftaktspiel der 29. Runde schob sich die Austria damit an Rang fünf heran, Sturm bleibt abgesichert Zweiter hinter Meister Salzburg. Raphael Holzhauser traf für die Austria vor 11.318 Zuschauern in der Merkur Arena schon in der 5. Minute. Austrias Kapitän legte dann per Freistoß mit seinem zehnten Saisontor (34.) nach. Die zuletzt in fünf Pflichtspielen in Folge siegreich gebliebene Elf von Trainer Heiko Vogel kassierte damit die dritte Heimniederlage in dieser Saison, die dritte im Frühjahr.