Peinlich! Inter-Star mit Fehlschuss des Jahres

Inter Mailand hält in der italienischen Serie A den Lokalrivalen AC Milan weiter auf Distanz. Das Stadtderby der italienischen Traditionsklubs endete am Mittwoch 0:0. Durch das Remis bleibt das viertplatzierte Inter acht Punkte vor den Rossoneri. Der Rückstand von Inter auf Tabellenführer Juventus beträgt nach 30 Spielen aber bereits 19 Zähler. Die beste Chance des Spiels vergab Inter-Kapitän Icardi, der in der 56. Spielminute den Ball nicht im leeren Tor unterbrachte.