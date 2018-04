Cindy Crawford bereut ihre Nacktfotos

Die Model-Ikone sieht sich als Beschützerin ihrer Kinder, da sexuelle Belästigung in der Modeindustrie laut Crawford eine schlimme Realität ist. Bislang hätten aber weder Preston noch Kaia schlechte Erfahrungen machen müssen. Crawford will laut „Enterpress News“ den Grund dafür kennen: „Es hilft ihnen, dass sie eine prominente Mutter haben. Denn die Leute im Geschäft kennen mich. Und sie wissen genau, dass ich ihnen die Hölle heiß machen werde, wenn sie sich an meinen Kindern vergehen."