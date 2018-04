Nach Unfall auf Spielplatz: Sicherheitscheck

„Es ist schon ein kleines Wunder, dass hier nicht mehr passiert ist und es keine schwer verletzten Kinder oder Eltern gab“, sagt eine Salzburgerin, die am Mittwoch an der Unfallstelle in der Rosengasse in Salzburg vorbeikam. Die Mutter hält ihren kleinen Sohn fest an der Hand. „Man will gar nicht weiter darüber nachdenken. Hier wohnen ja doch viele Familien und gestern war auch noch so schönes Wetter. Viele hat es da nach draußen gezogen“, meint sie nachdenklich, während sie die Aufräumarbeiten beobachtet.