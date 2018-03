Nächstes Aufregerurteil sorgt für heftige Proteste

Terrorverfahren gegen Russen anhängig

Angeheizt wird die öffentliche Diskussion nun auch noch durch den Umstand, dass der verurteilte „Sittenwächter“ schon lang vor dem Vorfall in Kaltenleutgeben kein unbeschriebenes Blatt war. So war der aus der russischen Kaukasusrepublik Dagestan stammende Mann bereits in Deutschland wegen schwerer Körperverletzung sowie schweren Raubes verurteilt worden - und in Österreich ist ein Terrorverfahren gegen ihn anhängig. So soll der 24-Jährige mit dem Berlin-Attentäter Anis Amri in Kontakt gewesen sein ...