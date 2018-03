Franco Foda kämpft um besten Start seit 36 Jahren!

Wie gegen Slowenien

Heute zählt für den Deutschen (der bis auf den verletzten Ilsanker aus dem Vollen schöpfen kann) vorerst nur Sieg Nummer drei seiner Ära. In Luxemburg will er eine Bestätigung der Leistung vom Freitag-3:0 in Klagenfurt gegen Slowenien sehen: „Wichtig wird sein, wie wir auftreten, dass wir genauso aggressiv spielen, genauso mutig im Ballbesitz agieren. Wenn du den Ball eroberst, dann musst du schnell und zügig nach vorne spielen, das will ich von der Mannschaft wieder sehen!“