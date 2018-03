Fortschritte bei Thiem, aber noch kein Training

Der derzeit rekonvaleszente Dominic Thiem muss sich noch in Geduld üben. Der 24-jährige Tennis-Star, der sich in Indian Wells eine Stauchung und Knochenmarksödeme im rechten Knöchel zugezogen hat, befindet sich aktuell weiterhin in Therapie. Die Fortschritte waren auf einem neuerlichen MR laut Coach Günter Bresnik zu sehen, allerdings will man auf ärztliches Anraten auch nichts überstürzen.