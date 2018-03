Horngacher verlängert als Polens Cheftrainer

Stefan Horngacher bleibt auch in der kommenden Saison Cheftrainer der polnischen Skispringer. Der 48-Jährige verlängerte am Sonntag beim Weltcup-Finale in Planica seinen Kontrakt um ein Jahr bis zum Ende des kommenden WM-Winters. Er wird damit das Team um Olympiasieger und Weltcup-Gewinner Kamil Stoch auch bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld im Februar 2019 anführen.