Mutter (20) gibt Baby für Video Joint zum Rauchen

Es sind Aufnahmen, die fassungslos und wütend machen: Eine junge Mutter hat in den USA ein Video auf Facebook gepostet, in dem zu sehen ist, wie sie ihrem Baby eine Marihuana-Zigarette hinhält - und der Kleine sogar an dem Joint zieht. Aufmerksame Facebook-User alarmierten die Polizei, für die Rabenmutter klickten kurz darauf die Handschellen.