Flachgauer war Besuch in Nobel-Bordell zu teuer

Die Betreiberin des Nobel-Bordells forderte in ihrem Klagebegehren die Zahlung der noch ausständigen 5666 Euro. Neben mehreren hochwertigen Champagner-Flaschen, die an jenem Abend geköpft wurden, habe der Flachgauer sich offenbar mit fünf Prostituierten begnügt – und dies über vier Stunden. Das könne doch gar nicht sein, wandte der Mann beim Prozess Anfang März ein: Aufgrund seines berauschten Zustandes soll dies körperlich schon gar nicht möglich gewesen sein. Auch eine derartige Masse an Getränken will er nicht konsumiert haben. Die seien ja schon „Wucherei“, meinte der Mann und befand, dass er mit 3000 Euro alle Leistungen abgedeckt habe.