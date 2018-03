Superseltenes Borstenkaninchen hüpft vor Fotofalle

Tiere vom Aussterben bedroht

Gelungen sei der Glücksfund im Zuge der Beobachtung seltener Vögel im Park, erzählte Khadka, der gemeinsam mit drei Kollegen im Fachjournal „Conservation Science“ über die seltene Entdeckung berichtet. Man habe die Art in dem Gebiet für ausgestorben gehalten. Vereinzelte Nachweise gab es demnach lediglich in zwei anderen Nationalparks des Landes - weshalb die Tiere in Nepal als „vom Aussterben bedroht“ gelistet sind.