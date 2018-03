Siebenjähriger sticht seine Lehrerin nieder

Schüler schon länger auffällig

Eine Tatsache, der der Lehrerin, die von dem Buben verletzt wurde, gar nicht passt. „Ich leide noch heute unter dem Angriff und finde es schlimm, dass das so verharmlost wird.“ Noch immer bekomme sie Panikattacken, „wenn ich an die Schule denke“. Dabei sei der Siebenjährige auch in der Kindertagesstätte bereits auffällig gewesen. „Bereits in der ersten Klasse wurde ein Antrag gestellt, dass er in eine andere Schule kommt. Nichts ist passiert“, ärgert sich die Pädagogin.