Rapid im Heimspiel gegen WAC auf Sieg eingestellt

Für Rapid zählt am Samstag im Heimspiel der 27. Bundesliga-Runde gegen den WAC nur ein Sieg! Nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen sind die Hütteldorfer gefordert, so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zu kommen, um den angestrebten Europacup-Platz nicht noch zu verpassen. Derzeit liegen die Grün-Weißen zwar auf Rang drei, der fünftplatzierte LASK ist aber nur einen Punkt entfernt. Daher darf man sich gegen den Vorletzten keinen Umfaller wie zuletzt beim 0:0 in Altach erlauben. „Wir wollen unbedingt gewinnen“, erklärte Trainer Goran Djuricin.