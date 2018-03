Geniale Choreographie! Hammer-Stimmung in Salzburg

Ein volles Stadion hat Seltenheitswert in Salzburg. Umso beeindruckender mutete an, was die Fans des Meisters am Donnerstagabend vor Anpfiff des Europa-League-Hits gegen Borussia Dortmund in die Bullen-Arena zauberten: eine tolle Choreographie und Europacup-würdige Stimmung im rappelvollen Haus!