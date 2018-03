Flüchtlingshelfer gegen Erdogans Wiener Spione

Paukenschlag in der Flüchtlingshelfer-Szene: Kurz vor der großen Demo am kommenden Samstag auf der Wiener Mariahilfer Straße wirft Michael Genner, Sprecher von Asyl in Not, das Handtuch. Der Grund sind interne Querelen. Konkret wird türkischstämmigen Funktionären vorgeworfen, für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Österreich zu spitzeln.