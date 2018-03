100 Prozent Rendite versprochen: Haftstrafe!

Den Vertrag für das Anlege-Finanzierungsmodell bekam er an einem Samstag im März 2014 zugesandt, einen Tag später schickte er das unterschriebene und auf Englisch gehaltene Schreiben zurück: per Fax an einem Sonntag. „Eigentlich kann ich nicht gut Englisch.“ Ihm sei sogar gesagt worden, dass ein Teil des Geldes als Weltförderung genutzt werde. „Also, dass man Armen etwas Gutes tut“, so das Opfer. Auch ein zweiter Bayer ging den drei angeklagten Geschäftsmännern – zwei sind einschlägig vorbestraft – auf den Leim und investierte 75.000 Euro.