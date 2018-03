Hämmerle holt dank Hammer-Starts Cross-Weltcupsieg

Der Vorarlberger Alessandro Hämmerle hat am Samstag seinen zweiten Sieg im Cross-Weltcup der Snowboarder in Folge gewonnen! Der 24-Jährige ließ seinem Erfolg vor einer Woche in La Molina einen Sprint-Sieg in Moskau folgen. Der als Disziplinsieger feststehende französische Doppel-Olympiasieger Pierre Vaultier wurde vor dem Italiener Omar Visintin Zweiter.