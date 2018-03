„Krone“-Skitag in Kitzbühel

Liftticket gilt als Zugticket für Heimreise

„Krone“ und KitzSki haben natürlich auch an eine möglichst bequeme und kostengünstige Fahrt zum Pistenspaß gedacht: Daher gilt die KitzSki-Tageskarte bei der Heimreise auch als ÖBB-Ticket für den Nahverkehr in Tirol. Teilnehmer müssen daher nur die Hinfahrt per Bahn selbst lösen. Kinder bis Jg. 2002 haben an diesem speziellen „Krone“-Skitag freie Fahrt mit den ÖBB. Und jetzt: Aktuelle „Krone“ besorgen, Schere holen und Kupon sichern!