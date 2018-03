Bei -12°C: EVN ließ Hotel stundenlang frieren

Die Kältewelle war am Höhepunkt. Es hatte minus zwölf Grad, alle 40 Zimmer im Stadthotel in Deutsch-Wagram waren voll belegt. Plötzlich standen am Abend des 26. Februar Scharen von Gästen an der Rezeption. Das Gebäude war eiskalt, es gab weder Warmwasser noch Heizung. Die niederösterreichische EVN hatte wegen Zahlungsverzugs das Gas abgedreht – trotz des ausgerufenen Abschaltstopps während der extremen Kälte. Mehrere Stunden lang mussten die Gäste frieren.