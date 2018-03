Michaela Kirchgasser: „Jetzt kommt eine neue Zeit“

„Das letzte Mal, dass ich da runter fahre“

In ihrem 284. Weltcup-Rennen in Ofterschwang ist es so weit. Das Finale in Aare blieb außer Reichweite – 2017/18 hat Kirchgasser in fünf Antritten nur einmal angeschrieben. In Levi wurde sie Elfte, in weiteren vier Rennen schied sie aus. Mit Gram zurückblicken will Kirchgasser jedoch nicht. „Ich bin froh, am Start zu stehen und zu wissen: Es ist das letzte Mal, dass ich da runter fahre“, meinte sie. „Darauf freue ich mich einfach. Auch wenn es komisch sein wird.“ Bereits als Dreijährige hatte Kirchgasser mit dem Skifahren begonnen, mit fünf wurde sie Kindergartenmeisterin und stellte ihr Talent unter Beweis. 2004 holte sie bei der Junioren-Weltmeisterschaft Gold im Slalom. Das Kapitel Rennsport schließt sich, ein neues wird sich auftun. „Es ist eine unglaublich lange Zeit, die jetzt zu Ende geht. Das Kapitel aktive Rennläuferin schließt sich. Aber ich freue mich auf die neue Zeit und bin froh, viele liebe nette Menschen im Weltcup-Zirkus kennengelernt zu haben.“